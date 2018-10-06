Şehit Er Ceyhan Demirkazık için mevlit okutuldu
YOZGAT (AA) – Iğdır'da 25 yıl önce şehit edilen Piyade Er Ceyhan Demirkazık için ailesi tarafından mevlit okutuldu.
Çayıralan Karakışla köyündeki Şehit Piyade Er Ceyhan Demirkazık’ın baba evinde düzenlenen mevlit programına Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Çayıralan Kaymakam Vekili Yusuf Melikşah Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tüm şehitler için yapılan duanın ardından katılımcılara yemek verildi.
Şehidin babası Ekrem Demirkazık katılımcılara teşekkür etti.
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