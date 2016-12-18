Şehit Er Kenan Döngelin cenazesi memleketine getirildi

Kayseri’de çarşı iznine meydana çıkan askerlere yönelik olarak düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Jandarma Komando Er Kenan Döngel’in naaşı askeri uçakla Çaycuma havaalanına indirildikten daha sonra ailesinin yaşadığı Kdz. Ereğli İlçesine getirildi. Şehit Er Kenan Döngel’in tabutunun Kdz. Ereğli Devklet Hastanesi Morgu önüne askerlerin omuzlarında getirildiği sırada birçok yakını fenalık geçirdi. Şehit olan yeğeninin tabutuna sarılarak uzun zaman gözyaşı döken halası Şükriye Diken, görevli askerler ve sıhhat personeli göre güçlükle sakinleştirildi. Hastane önünde toplanan takriben 2 bin karakter grup “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize” şeklinde sloganlar atarken, aralıksız tekbir getirildi. Şehidin tabutunun morga alınmasının peşinde anne Şehime Döngel fenalaştı. Yakınlarının yardımı ile ambulansla alınan anne Döngel, bu sırada fenalaşan kardeşi Orhan Karabulut ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Şehit annesi Şehime Döngel ile kardeşi Orhan Karabulut’un sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin ardındaki taburcu edilecekleri belirtildi.

Şehit Jandarma Komando Er Kenan Döngel’in naaşının yarın sabah evinin önünde alınacak helalliğin peşinde Bozhane Camisi’ne getirileceği ve öğle namazının arkasından cenaze namazının kılınacağı öğrenildi. Şehidin naaşının sonradan defnedilmek üzere uçakla Sinop’a götürüleceği açıklama edildi.

Hastane önünde düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Bülent Oral, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan tufan, İlçe emniyet Müdürü Fahri küçük, İlçe Müftüsü Recai Albayrak, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile çok sayıda yurttaş katıldı.