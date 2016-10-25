Şehit Erol Olçok Parkı hizmete açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi kadar ilçeye kazandırılan ve farklı özellikleriyle uyarı çeken Şehit Erol Olçok Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükbaba Korkut Mahallesi’nde yapılan ve 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok’un isminin verildiği parkın açılışına, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, 22 ve 23. Dönem Milletvekili Hasan Angı, 23 ve 24. Dönem Milletvekili Mustafa Kabakcı, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Kenan Çiftçi, AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür, AK Parti Selçuklu İle Başkanı M. Hakan Özer, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram Koordinatörü Mustafa Torun, AK Parti Konya İl Bayan Kolları Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, AK Parti Meram Bayan Kolları Başkanı Sevil Tosunoğlu, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Yıldırım, AK Parti Konya İl ve Merkez İlçe Teşkilatlarından Yöneticiler, muhtar dernekleri başkanları, ulus kurum ve STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Şehit Erol Olçok’un akrabaları ve fazla sayıda yurttaş katıldı. Tören öncesi Türk Yıldızları’nın, Şehit Erol Olçok namına yaptığı hürmet geçişi nefesleri kesti ve büyük alkış aldı.

“Bir parktan öte amaç taşıyor”

Hürmet duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kur’lahza-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükbaba Korkut Mahalle Muhtarı Arif Bağcı, mahallerine yaptığı güzel hizmetlerden nedeniyle Başkan Toru’ya teşekkür etti.

Bu parkın doğrusu parkın da ötesinde anlamlar ifade ettiğine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Millete karşı darbe yapmaya kalkan hainlerin unuttuğu; milletimizin iyi kalpli insanlarının cesaretinin, tankın önüne yatan, kurşunlara karşısında göğsünü siper eden, vatan evlatlarının şehadet yolunda nasıl yürüdüklerinin ifadesidir. Bu park, adını ulusal irade kahramanlarının arasına yazdıranlardan sadece bir tanesinin ismini taşıyor, fakat aynı yola baş koyan; canını, kanını vatan için milli irade için gözünü kırpmadan feda eden 242 şehidimizin de adını hafızalarımızda her zaman taze tutacak, onları kalbimizde taşımamıza vesile olacaktır” dedi.

Erol Olçok’un, 16 yaşındaki gencecik oğluyla birlikte tankların üstüne yürüyen şehitlerimizden sadece bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Toru, “AK Parti’nin kuruluşundan itibaren reklam kampanyalarını yürüten ve mensubu olmaktan övünç ettiğim AK Parti’nin, AK davasına gönül vermiş bir dava arkadaşımız, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile cenneti Ala’da vatanı için şehit olmanın onuruyla bayrağı bizlere emanet ediyorlar” diye konuştu.

“Bambaşka konseptiyle uyarı çekiyor”

Yaptıkları yeşil bölge çalışmalar hakkında data veren Başkan Toru, öbür bir konseptte yaptıkları park hakkında ise şu bilgileri verdi: “Açılışını yaptığımız Erol Olçok Parkımız 9 bin metrekare, kameriyeler, kamelyalar, yürüyüş yolları, uzay konseptli çocuk oyun grupları, basketbol sahası, fitness alanları, engelli tipi fitness aletleri, süsleme havuzu, gece ışıklandırması, oturma bankları ve Konya’da ilk kez yapılan atlayan su tüneli ile bölgeye renk katmıştır. Vatandaşlarımızın bilhassa günümüzün getirdiği kaotik hayat koşullarının getirdiği yoğun stresten kaçıp bakımlı nefes alabilecekleri, çocuklarıyla hoş bir şekilde süre geçirebilecekleri alanları halkımızın hizmetine açmaya devam edeceğiz.”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, keza park yanına Selçuklu mimarisiyle yapacakları bir caminin de müjdesini verdi.

Meram Belediyesi’nin son 1 hafta içinde manâlı açılışlara imza attığına uyarı çeken AK Parti Meram İlçe Başkanı Abdülkadir Özöğür ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle resmiyet kazanan hizmet binasının açılışı, anında ardından Karadiğinli hemşehrilerimizin hizmetine sunulan sosyal tesisimizi ve camimizin açılışı; iki gün sonradan da Gödene Data Merkezi’ni hizmete açarak genç nesillerin pak, güzel ve donanımlı bir şekilde yetişmesine vesile olacak incelemeler başlatıldı. Bugün de merhum şehidimiz Erol Olçok ağabeyimizin isminin verildiği hoş Meram’ımıza güzellik katacak bir park ile hizmetlerine devam ediyor. Bütün Meram’ımıza hayırlı şanslı olsun” şeklinde konuştu.

“Partimizin hafızasıydı”

Şehit Erol Olçok’un adının verildiği parkın açılışına katıldığı için buruk bir mutluluk yaşadığını kaydeden AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu da, “Erol Olçok ağabeyimiz, bizim partimizin hafızalarından biriydi. Kuruluşundan bugüne değin partimizin yürüttüğü tüm kampanyaların arkasındaki beyinlerden biriydi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm insanların bir bayrağın etrafından kenetlenerek ortaya çıkan o güzel reklamı hazırlayan beyindi. Bizim kendimizi ve hizmetlerimizi halkımıza anlatmada önemli aracılardan birisiydi. Bir babaydı, bir insandı. Bu vatan uğruna canını da vererek en büyük görevini yerine getirdi. Oğluyla beraber kendisine ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Meram Belediyesi’nin başlattığı Değişim Meram projesinin önemine değinen Babaoğlu, “Mutasyon Meram’ın da bir parçası olan bu parkın, çok sevdiğimiz rahmetli Erol Olçok ağabeyimiz adına açılması bizleri fazla mutlu etmiştir. Parkın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah biz 15 Temmuz gibi hain girişimleri bir daha görmeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa da yapacağız” diye konşutu.

Konuşmalardan sonradan protokol üyeleri ve Şehit Erol Olçok’un akrabaları, dualar eşliğinde parkın başlangıç kurdelesini kesti.

Açılıştan daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar parkı gezdi. Meram Belediyesi göre Muharrem ayı sebebiyle aşure ikramı yapıldı.