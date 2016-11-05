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05 Kasım 2016 Cumartesi

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Şehit eşe son veda

Diyarbakır’ın Bağlıca ilçesinde eski Güvenlik Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 38 yaşındaki bomba tahrip uzmanı polis Semih Turgut’un naaşı, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Gümüşkent köyüne getirildi.

05 Kasım 2016 Cumartesi, 14:00
sehit-ese-son-veda

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Diyarbakır’ın Bağlıca ilçesinde eski Güvenlik Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 38 yaşındaki bomba tahrip uzmanı polis Semih Turgut’un naaşı, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Gümüşkent köyüne getirildi. Şehit Turgut’u burada binlerce yurttaş karşılarken, eşi Nevin Turgut’un sözleri yürekleri dağladı. Eşinin tabutuna sarılan Nevin Turgut, çocuklarına “O bizim kahramanımız, hiçbir vakit unutmayın” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşinin sözleri törene katılanları da ağlattı. Şehit Semih Turgut’un babası Kemal Turgut ve annesi Elmas Turgut’un da oğullarının tabutuna sarılarak son vedası yürekleri dağladı.  

Coşkun Sağlamdin

eşe haber şehit son Veda

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