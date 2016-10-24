Şehit Halisdemir'in ağabeyine anlamlı hediye

NİĞDE (AA) – 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çukurkuyu Belediyespor’un yöneticisi de olan, şehit Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir’e tablo hediye edildi.

Ulukışlaspor ile Çukurkuyu Belediyespor takımları, Ulukışla Şehit Osman Gündüz Stadı’nda karşılaştı.

Maçtan önce, Ulukışla Kaymakamı Ferhat Atar, Çukurkuyu Belediyespor’un yöneticilerinden Doğan Halisdemir’e, üzerinde şehit kardeşinin fotoğrafının yer aldığı, “Bu vatan sizlere minnettardır”, “15 Temmuz destanı” ve “Çukurkuyu Spor Kulübüne başarılar dileriz” yazılı tablo hediye etti.

Kaymakam Atar, Ulukışlaspor’un 7-3 üstünlüğüyle biten maçın ardından AA muhabirine, 2016-2017 Amatör Lig sezonunun açılışının Ulukışla’da yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu seneki ligin önemi, Türkiye’nin ve Niğde’nin kahramanı olan Ömer Halisdemir’in adının verilmesidir. Şehit Ömer Halisdemir 2016-2017 1. Amatör Ligi açılış maçı, Ömer Halisdemir’in memleketi Çukurkuyu Belediyespor ile Ulukışlaspor arasında yapıldı. Dostluk ve kardeşlik içinde oynanan maçı Ulukışlaspor 7-3 kazandı. Misafirlerimizin emeklerine sağlık, inşallah önümüzdeki günlerde de maçlarımız centilmence devam eder.”