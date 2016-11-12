Şehit kaymakam, 8 çocuk için Derikte kalmış

Mardin’in Derik İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam M. Fatih Safitürk, önceki gün terör örgütü PKK mensuplarınca makam odasına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı Gaziantep’te yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaymakam Safitürk’ü ilçede kalmaya iten en önemli nedenin, çocukların zor kullanarak dağa götürülmesini alıkoymak olduğu ortaya çıktı. Safitürk, Türkiye gazetesine verdiği bir röportajda, 8 liseli gencin dağa götürüldüğünü öğrendikten sonradan “Bu çocukların geleceği silah yok. Kalıp onlar için çaba edeceğim” dediği öğrenildi.

“ÇOCUKLAR İÇİN UĞRAŞ EDECEĞİM DİYE SÖZ VERDİM”

Safitürk’ün Derik’e atandıktan daha sonra verdiği röportajın bir bölümü şöyle:

“Sürekli bölgede okul ziyaretlerine giderdim. Tekrar bir gün çevre köyde gittiğim bir okulda bir öğretmenle uzun uzun tavır fırsatı buldum. Hoca bana yakın zamanda başından geçen bir olayı anlattı. ’Kaymakam bey, 11. sınıfların dersine girerdim. Bir gün 8 öğrencim sınıfa, börek, çörek, tatlı getirdi. Ben çocuklara özel bir şey mi var dedim, onlar hayır dedi. Öğretmenim seni fazla seviyoruz bu ikramlar onun için dediler. Duygulandım, bütün sınıfla eğlenceli bir gün geçirdik. Değişik gün derslerine girdiğimde o 8 çocuğun sınıfta olmadığını gördüm. Fazla geçmeden dağa götürüldüklerini anladım’ dedi. İşte buraların çocuklarının maalesef silaha teslim edilip gelecekleri karartılıyor. İşte ben o gün eve gittim. Üç gün boyunca kafamı yastığa koyunca o sözler aklıma geliyordu uyuyamıyordum. İşte o gün kendime şu sözü verdim, bu çocukların geleceği silah değil, diğer bir alternatif olmalı, okuyup kendilerini geliştirmeli, vefat olmamalı gelecekleri. Kendime söz verdim, buralarda kalıp bu çocuklar için mücadele edeceğim dedim. Buraya ilk geldiğim gün toplanıp evimi taşladılar ama zamanla beni tanıyıp fikirleri değişti. Arabamda aralıksız tabanca bulunduruyorum lakin bu durumdan nefret edilen şey ediyorum. Eşimin buraya alışması zorlama oldu. Kendisine istersen sen gelme git dedim. Ama o sen nereye ben oraya diye cevap verdi. Sürekli tehditler alıyorum. Bilhassa çukur ve barikatlar döneminde aldım. Lakin ben bunlardan korkmadım ve pes etmedim”.