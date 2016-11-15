Şehit Kaymakam Safitürk için mektup ve şiir yazdılar

– Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde öğrencilerin şehit Kaymakam Safitürk ve ailesi için yazdığı mektup ve şiirler, Sakarya Valiliğine gönderildi

KIRIKKALE (AA) – Sulakyurt ilçesindeki okullarda okuyan öğrenciler, terör saldırısında şehit olan Mardin’in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk için mektup ve şiir yazdı.

Safitürk için Hükümet Konağı önünde anma programı düzenlendi. Kaymakam Fikret Dağ, törende yaptığı konuşmada, ülkenin kritik bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekti.

Küresel güç odaklarının ülke üzerindeki emellerinin hala devam ettiğini belirten Dağ, şunları söyledi:

“Burada bize düşen görev, ülkemize daha çok sahip çıkmamız ve işimizi en iyi şekilde yapmamız. Bugün burada şehit olan meslektaşım için öğrencilerimiz tarafından yazılan şiirleri ve mektupları yine onlardan dinledik. Milletimizde öyle bir ruh var ki bu vatanı Allah’ın izniyle hiçbir güce çiğnetmez. Şehadete ulaşan sayın kaymakamımıza, meslektaşıma, ağabeyime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Muhammet Fatih ağabeyimiz öyle bir hale geldi ki o artık tüm Türkiye’nin kaymakamı. Artık o, gönüllere işlendi. Annesi annemiz, babası babamız oldu.”

Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı Selçuk Ulus da “Ülkemizin büyümesini engellemek amacıyla dış güçler, terör örgütlerini maşa olarak kullanmaktadırlar. Bunu görmemiz gerekiyor.” dedi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde ilk, orta ve lise öğrencileri, okullarında şehit Safitürk ve ailesi için yazdıkları “Teröre lanet”, “Sakarya şehidim” ve “Bu topraklar, bu vatan bizim” temalı mektup ve şiirleri okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Bayram, öğrenciler tarafından kendisine teslim edilen mektup ve şiirlerin yer aldığı zarfı, Sakarya Valiliğine ulaştırmak üzere Kaymakam Dağ’a verdi.