Şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu
19 Kasım 2016 Cumartesi, 17:10
KIRŞEHİR (AA) – Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerin makam odasına el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Kırşehir’de mevlit okutuldu.
Kırşehir Valiliği tarafından Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde düzenlenen mevlit programında, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlid-i şerif okunarak, dualar edildi.
Programa, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.