Şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu

SİVAS (AA) – Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerin makam odasına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde mevlit okutuldu.

Suşehri ilçesindeki Şahinler Camisi’nde düzenlenen mevlit programına Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Şarkışla Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Perçi, “Hain bir saldırı sonucu şehadete eren değerli meslektaşım Muhammed Fatih Safitürk’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına büyük sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bu sebeple, şehit kaymakamımız ve tüm şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.” dedi.

Mevlit programının osnunda vatandaşlara gül suyu ve şeker ikramında bulunuldu.

– Şarkışla

Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için Şarkışla Kaymakamlığı tarafından da mevlit okutuldu.

Şarkışla Müftüsü Mehmet Cingöz, mevlit programında yaptığı konuşmada, “Tüm dünya üzerimize geliyor ama Allah’ın izniyle bu milletin kahraman evlatları olduğu sürece, bu güzel idarecilerimiz olduğu sürece, bize kimsenin gücü yetmeyecek.” dedi.

Mevlit programına Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.