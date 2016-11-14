Şehit Kaymakam Safitürk için mevlit

KAYSERİ (AA) – Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerin makam odasına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk için Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Yozgat’ta mevlit okutuldu.

Kayseri Valiliği tarafından Ulu Cami’de (Camikebir) düzenlenen mevlitte, Kur’anı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Mevlide Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Şahin Güven, vali yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

– Sivas

Sivas Valiliği tarafından tarihi Ulu Cami’de okutulan mevlide Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kadir Pürlü, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile vatandaşlar katıldı.

Kur’anı Kerim okunan programda şehit Safitürk için dua edildi.

Sivas Valisi Davut Gül, mevlit programı öncesi gazetecilere, terör saldırılarının milleti ve devleti yıldıramayacağını söyledi.

Bu işlere bulaşanların mutlaka cezasını çekeceğini belirten Gül, “Bu devlet bin yıllardır bu mücadeleyi veriyor. Bunda zaman zaman bedel ödeniyor, evet çok acı ama bu topraklarda başka türlü de ayakta durmak mümkün olmuyor. Milletin, devletin kararları ve Allah’ın yardımı ile terör ve teröristlerden bu topraklar temizlenecek, bunun bedeli ne olursa olsun inşallah çok kısa sürede de olumlu sonuçlar alınacak.” dedi.

– Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği tarafından Nur Cami ve Külliyesinde düzenlenen mevlit programına Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile İl Müftüsü Bekir Gerek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetinin ardından şehit Safitürk için dua edildi.

Cami çıkışında AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Haktankaçmaz, Türkiye’nin her yerinde PKK’nın kalleşçe şehit ettiği şehit Safitürk için program düzenlediklerini söyledi.

Bütün şehitlerin mekanın cennet olması temennisinde bulunan Haktankaçmaz, “Bu mücadele inşallah böyle güçlü şekilde devam edecek. Ne FETÖ ne DEAŞ ne de PKK hiç biri bu devlete karşı başarı gösteremeyecek ve sonunda kaçınılmaz son olan yok olmaya mahkum olacaklar.” diye konuştu.

Öte yandan kentteki 8 ilçede de mevlit programı düzenledi.

– Yozgat

Yozgat’ta da şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Kur’anı Kerim okunup, dua edildi.

Çapanoğlu Büyük Cami’ndeki programda, okunan dualar bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

– Nevşehir

Nevşehir Valiliğince Bekir Efendi Camisinde düzenlenen programda İl Müfütüsü Yakup Öztürk tarafından Kur’anı Kerim okundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın da katıldığı programda daha sonra şehit kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için dua edildi.

Benzer etkinlik, tüm ilçe, belde ve köylerdeki camilerde de gerçekleştirildi.