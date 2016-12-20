“Şehit Komandolar Durağı”na vatandaş ilgisi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısının yaşandığı otobüs durağı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi yakınlarındaki otobüs durağı, Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı vatandaşlar da durağa “Şehit Komandolar Durağı” yazılı pankart astı.

Ziyaretçilerden bazıları da 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı olay yerine gelenlerin okuması için Yasin-i Şerif bıraktı.

Kentteki takımların atkılarının da bırakıldığı durakta, bir vatandaşın kaleme aldığı “Şehitlik anam bize düştü” şiiri ise durağa gelenleri duygulandırıyor.

“Erciyes’in düzünde patlayan bomba, bir arkadaş önde, ikisi yanda, anam toz duman oldu ortalık burada, şehitlik anam bugün bize düştü” dizelerinin yer aldığı şiir, ziyaretçiler tarafından hüzünle okunuyor.

Durağa “Ebru” imzasıyla mektup bırakan vatandaş, “Size yaşamayı çok görüp gençliğinizin baharında solduran kansız, vatan hainlerini bu millet asla unutmayacaktır. Hesabınız sorulacak, kanınız yerde kalmayacak.” satırlarına yer verdi.

Birçok kişi kucaklarında bebekleriyle terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettikten sonra karanfil bırakıyor.

Ziyaretçilerden sağlık çalışanı Zahit Yıldırım, olayın yaşandığı gün şehir dışında olduğunu ancak yaralılara müdahale eden mesai arkadaşlarıyla görüşme imkanı bulduğunu söyledi.

Şehit ve yaralılar için dua eden Yıldırım, “Ülkemiz üzerine büyük oyunlar oynanıyor. Millet olarak birlik olmalıyız. Biz Türk’ü ile Kürt’ü ile Çerkez’i ile biriz, bütünüz. Bir sağlık personeli olarak biliyorum o gün buraya 30 ekip geldi. Bir taraftan arkadaşlarımız gözyaşlarını silerken bir yandan da en güzel şekilde müdahalelerini yaptılar. 112 personeli ve sağlık çalışanları en iyi şekilde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Allah bir daha yaşatmasın.” diye konuştu.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) üyeleri de olay yerine 112 görevlilerin giydiği yeleklerden bıraktı.

Burada konuşan dernek üyesi Enes Eren olaya ilk müdahale eden 112 çalışanlarının olaydan çok etkilendiklerini belirtti.