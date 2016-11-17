Şehit Nebi Arslanın ismi öğretmenevinde yaşayacak

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK terör örgütünün saldırısı sonucu yaralandıktan sonradan tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) şehit olan Bilirkişi Jandarma Çavuş Nebi Arslan’ın adı Akşehir Öğretmenevi’nde yaşayacak.

Akşehir Hoca Evi ve ASO Müdürlüğü ismiyle hizmet veren tesise Şehit Nebi Arslan’ın ismini yaşatmak nedeniyle Akşehir Şehit Nebi Arslan Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü ismi verildi. Şehidin isminin verilmesi sebebiyle öğretmenevinde bir tören düzenlendi. Törene Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Binbaşı Hakan Uluçınar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Yumuşak Başlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vefalı Köseoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Şehit Nebi Arslan’ın Babası Kemal Arslan, ulus kurum müdürleri ve idarecileri katıldı. Şehit Nebi Arslan’ın özgeçmişinin okunmasının gerisinde Şehit Nebi Arslan’ın Babası Kemal Arslan göre bir söylev yapıldı. Epeyce duygulu olan şehit babası güçlükle yaptığı konuşmada, “Hepinize çok teşekkür ediyorum çocuğumun adını en hoş yere verdiniz” dedi.

Törende son olarak bir hitabe Yapan İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin de, “Aziz vatanımız için şehit olan Nebi Arslan gibi gönüllerde yaşayan şehitlerimizin eserlerde de isimlerini yaşatmak için bugün öğretmenevimizin ismini Şehit Nebi Arslan Öğretmen Evi olarak hizmete açıyoruz. bu vesileyle şehitlerimizi bir kere daha rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Öğretmenevinin yeni tabelası törene katılan protokol ve şehidin babası Kemal Arslan tarafından alkışlara açıldı.