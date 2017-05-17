Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki

YOZGAT (AA) – Trabzon’un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti sırasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Çetingöz için öğle vakti Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını şehidin imam olan babası Kerim Çetingöz kıldırdı.

Şehidin babası Çetingöz, namaz sonrası oğlunun tabutu başında bir konuşma yaptı. Çetingöz, “Bir gün her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. Ben evlat yetiştirdim bu vatan için. İsmini, Osman Gazi koydum, tıpkı bu ülkeyi kuran Osman Gazi’nin neslini devam ettirsin diye. Bir tane Osman Gazi ölür, işte gördüğünüz bin tane Osman Gazi burada. O hainler sanmasın ki, Osman Gaziler biter. Biz, Yozgat’ın bağrından koşup gelen delikanlıyız. Eli kanlı değil, vatan için yürekten inanıyoruz. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in iyi okunması ve içeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Çetingöz, şöyle devam etti:

“Buradan bütün dünyaya ilan ediyorum, dıştaki fitneler, müşrikler, kafirler, aramızda Müslümanız deyip gezip de içimizde hainlik yapan fitneler ve münafıklara sesleniyorum. Yüce Kur’an’ı iyi okusunlar. Bütün yeryüzündeki Müslümanlara buradan sesleniyorum, Kuran’ı detaylı okusunlar, içeriğini iyi anlasınlar. Kuran’ın bize ne demek istediğini, sevgili Peygamber Efendimiz’in bize ne demek istediğini iyi anlasınlar, dağılıp parçalanmasınlar, bölünmesinler. ‘Mümin, müminin kardeşidir.’ O zaman biz kardeşsek, neden birbirimizi öldürüyoruz? Neden bunlar türüyor? Bu ülke insanları kaymakam yapıyor, vali, savcı, orgeneral yapıyor. Ama bu ülkenin vermiş olduğu vergilerle, bu ülkenin ekmeğiyle, suyuyla beslenip neden ihanet ediyor? Buraya uzaktan ve yakından gelen bütün dost, akraba, yakın arkadaşlara, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah bu acıyı hiçbir Müslüman kardeşimize yaşatmasın.”

Baba Çetingöz’ün konuşması sırasında şehit annesi Huriye Çetingöz de oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Van’ın Çatak ilçesinde 14 Nisan’da şehit düşen Astsubay Sinan Babacan’ın eşi Nur Babacan da şehidin annesi ve kardeşlerini teselli etmeye çalıştı.

Tören sonrası şehidin naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Jandarma Özel Arama ve Kurtarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.