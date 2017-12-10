Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Selçuklu’yu Meram’la buluşturacak
Meram’ı doğrudan Selçuklu bölgesine bağlayan yeni arterler oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram ilçesini daha önce Fatih Caddesi üzerinden Beyşehir Çevre Yolu’na bağladıklarını anımsattı. Fatih Caddesi – Beyşehir Çevre Yolu kesişimine köprülü kavşak yapılarak trafik sorununun önemli oranda halledileceğini kaydeden Başkan Akyürek, “Sivaslı Ali Kemal Caddesi’nden Şefik Can Caddesi’ne doğrudan bir bağlantı vermeyi planlıyorduk. Şehit Ömer Halisdemir Caddesi olarak planladığımız ve şu anda çalışmaya devam ettiğimiz bu caddeyle de Sivaslı Ali Kemal Caddesi, Havzan bölgesi ve Meram Yeni Yol, Şefik Can Caddesi’ne bağlanmış olacak. Trafik, Şefik Can Caddesi’nden de devam ederek düzgün bir şekilde Rauf Denktaş Caddesi’ne, oradan da Sille Yolu ile buluşmuş olacak. Böylece Beyşehir Çevre Yolu yoğunluğunu Şefik Can Caddesi üzerinden Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ile Sivaslı Ali Kemal Caddesi’ne bağlayarak azaltmış olacağız. Hatta Rauf Denktaş Caddesi’nden buraya dönüş vererek bu caddeden Beyşehir Çevre Yolu’na çıkmadan Meram içlerine, Havzan Mahallesi’ne, Meram Yeni Yol ve Meram Eski Yola ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız” dedi.
30 metre genişliğindeki cadde 2018 yılında açılacak
Başkan Akyürek, 30 metre genişliğinde, yeşil alanı ve kaldırımlarıyla güzel bir cadde planlandığını ve Şefik Can Caddesi’ne ulaşım için yıkılması beklenen sayılı binaların kaldığını aktararak, “Onların da kaldırılmasıyla inşallah 2018 yılı içinde cadde faaliyete geçecek. Şefik Can Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi arasındaki ulaşımı da yeni kavşak düzenlemesiyle birlikte sağlamış olacağız. Oradaki cadde konusunda Selçuklu Belediyemizin de önemli katkısı oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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