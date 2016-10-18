Şehit Ömer Halisdemir futbol turnuvası sona erdi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi göre düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Mahalleler Arası Futbol Turnuvasında Çomaklı Mahallesi şampiyon oldu.

Konya Atatürk Stadyumu 2 No’lu sahada oynanan Şehit Ömer Halisdemir Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın finalini Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Meram İlçe Emniyet Müdürü Nedim Özata, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASF) Remzi Ay, Basın Yayınlama ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda taraftar izledi.

Kazanan penaltılarla belirlendi

Başlama düdüğüyle birlikte oldukça büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan maçın alışılagelmiş süresi 3-3 sona erince seri penaltılar sonucu şampiyon kesin oldu. Çomaklı Mahallesi, penaltı atışlarını kaçırmazken Karaaslan Aybahçe Mahallesi son penaltıyı kaçırınca turnuvanın ilk şampiyonu da belli oldu. Maça ‘O sizi iki kurşunla bitirdi, siz onu otuz kurşunla ölümsüzleştirdiniz’ yazılmış pankart ve formalarında Ömer Halisdemir isminin yazılmış olduğu Çomaklı Mahallesi maç sonucunda şampiyonluğunu taraftarıyla büyük coşku içinde kutladı.

“Böyle coşku görmedim”

Final maçı ardından ödül törenine geçildi. KASF Başkanı Remzi Ay, finale uygu bir maç olduğunu vurgulayarak, “Biz acemi liglerde sene baştan başa fazla müsabakalar oynuyoruz. Fakat bugün böylece bir müsabaka oldu fakat gerçekte son yıllarda izlediğim en heyecanlı maçlardan biri oldu. Eskiden semt maçları olurdu ve fazla zevkli olurdu. Bizi o günlere geri gönderdiğiniz için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılan bütün takımlar benim gözümde şampiyondur ve bütün muhtarları tebrik ediyorum” dedi.

“Turnuvanın 2 öbür önemi var”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz de, “Bu turnuvanın 2 öbür önemi var. Birincisi; 1,5 aydır devam ediyor. Mahalleler aralarında gençlerimizin kaynaşması, sporun birlik ve birliktelik için hoş bir fırsat olması. İkincisi ise, 15 Temmuz gecesi hain bir darbe girişiminin yönünü değiştiren şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin bu turnuvaya verilmesi çok çok manâlı. Bu iki güzelliği bir araya getirmesinden nedeniyle Meram Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Ömer Halisdemir’in ismini yaşatmak boynumuzun borcu”

Mahalleler aralarında birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşmayı sağlamak nedeniyle düzenledikleri futbol turnuvasına bu yıl 16 takımın katıldığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Turnuvaya 15 Temmuz’un sembol isimlerinden Ömer Halisdemir ismini verdik. O attığı ilk kurşunla bu milletin kurtuluşunda önemli rol oynadı. Onun ismini yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bilhassa 15 Temmuz ruhunun oluşmasında çok büyük katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan almak üzere bütün aziz milletimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“Acemi spora desteğimiz sürecek”

Karahüyük Mahallesi Şehit Süleyman Ballan Spor Tesislerinde 4 grup halinde hafta sonları 1,5 aydır aralıksız turnuvanın bugün yapılan final müsabakasıyla sona erdiğini gösteren Başkan Toru, “Selver Mahallemiz dördüncü, Karahüyük Mahallemiz de üçüncü olmuştu. Büyük heyecana sahne olan final maçı sonrası ise Karaaslan Aybahçe Mahallemiz ikinci, Çomaklı Mahallemiz de kazanan oldu. Turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Amatör spora olan desteğimiz devam edecek ve bu turnuvayı da daha detaylı bir şekilde önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan daha sonra ödüllere geçildi. Şampiyon olan Çomaklı Mahallesi’ne üstünlük kupası, gram altın ve madalyalarını Başkan Fatma Toru verdi. İkinci olan Karaaslan Aybahçe Mahallesi’ne ise ikincilik kupası, madalya ve eşofman takımı hediyelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz verdi. KASF Başkanı Remzi Ay da turnuvada 3. olan Karahüyük Mahallesi’nin kupasını ve hediyelerini verdi. Turnuvanın en centilmen takımı ise Nehir Camiikebir Mahallesi seçildi. Turnuvaya katılan bütün mahallelerin muhtarları ile muhtar dernek başkanlarına da plaket verildi.