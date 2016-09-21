Şehit Ömer Halisdemir'in ismi 251 bebeğe verildi

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nce (FETÖ) 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilen darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak, darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen demokrasi kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı, 15 Temmuz’dan sonra doğan 251 bebeğe verildi.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, aileler, Türkiye’nin geleceğini karanlıktan kurtarmak amacıyla canını vatanı uğruna feda eden şehit Astsubay Halisdemir’e vefa borcunu ödemek için, 15 Temmuz’dan sonra doğan çocuklarına şehidin ismini veriyor.

Yeni doğan erkek bebeklerinin isminde şehit Halisdemir’i yaşatmak isteyen aileler, nüfus müdürlüklerine başvurarak bu isteklerini gerçekleştirdi.

Dün itibarıyla, demokrasi kahramanı şehit Halisdemir’in anısını yaşatmak için 250 aile yeni doğan çocuklarına “Ömer Halis”, bir aile de “Ömer Halis Demir” ismini verdi.

Özel Kuvvetleri darbecilere teslim etmemişti



Tuğgeneral Semih Terzi, 15 Temmuz gecesi beraberindeki askerlerle ele geçirmek üzere Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığına gelmişti. Komutayı aldığını belirten Tuğgeneral Terzi ile Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı’nın emir astsubayı Halisdemir arasında karargahta tartışma çıkması üzerine Terzi’yi silahıyla vuran Halisdemir, darbeci askerlerce açılan ateşle şehit edilmişti.