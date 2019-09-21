ANKARA (AA)- Beypazarı ilçesinde şehit ailesi tarafından, "Şehit Onur Yaman Çeşmesi" düzenlenen törenle açıldı.

Şehit Onur Yaman’ın ailesi tarafından Beypazarı Kıbrısçık kara yolunun Beypazarı çıkışı 7. kilometresinde yaptırılan “Şehit Onur Yaman Çeşmesi” törenle açıldı.

Onur Yaman 2017 yılında Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında görev yaparken, nöbette şehit düşmüştü.

Şehit Onur yaman çeşmesinin açılışına Kaymakam Temel Ayca, Belediye başkan yardımcısı Osman Tuncel, Jandarma Komutanı Yüzbaşı. H. Muharrem Uzun, şehidin babası Muhammet Yaman ile şehit yakınları ve davetliler katıldı.

Açılışta Kaymakam Temel Ayca, yaptığı konuşmasında, kaymakam olarak Güneydoğu’da çalıştığını ve şehitlerin kıymetini çok iyi bildiğini söyledi.

Şehitlerin, bu toprakların korunmasında, çok büyük emeklerinin bulunduğunu belirten Ayca, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde huzurla yaşıyorsak, bunu orada görev yapan askerlerimize, polisimize ve sınırlarımız koruyan kahramanlarımıza borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Mekânları cennet olsun. Bugün şehidimizin adını taşıyan bir eserin yapılmasında emeği geçen ailesine teşekkürlerimi sunarken, şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum."

Ailesi tarafından yaptırılan “Şehit Onur Yaman Çeşmesi” yapılan dua ve konuşmaların ardından katılımcılar ve aile tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

Şehidin babası Onur Yaman, oğullarının adının yaşatılması için yaptırdıkları çeşmenin yapımında kendilerine desteklerini esirgemeyen kaymakamlık ve belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu: