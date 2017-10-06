ŞEHİT PİLOT AYFER GÖK ORTAOKULU’NDA AŞURE ETKİNLİĞİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulunda düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Eğitimi milli bir mesele olarak gördüklerini ifade eden Başkan Toru, “Devletimizin bekası ve ayakta kalabilmesi için eğitim her daim şart. Eğitime her türlü desteği vermek gerekir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde değil yerel yönetimler, STK’lar ve hayırseverler hep birlikte eğitime destek olmalıyız” dedi.

Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulunda düzenlenen aşure etkinliğine Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, şube müdürleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu Müdürü Mustafa Bindebir, “İlçemizde eğitim ve öğretime verdiği önemden dolayı Meram Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban da, “Özellikle bu aşure günümüzde bizleri onurlandıran Meram Belediye Başkanımıza hassaten teşekkür ediyorum. Aşure için sponsor olan hayırseverimize teşekkür ediyorum. Yiyeceğiniz aşurelerin şifa olmasını diliyorum. Hayırlı günler” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM MİLLİ BİR MESELE”

Eğitimi milli bir mesele olarak gördüklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Devletimizin bekası ve ayakta kalabilmesi için eğitim her daim şart. Eğitime her türlü desteği vermek gerekir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde değil yerel yönetimler, STK’lar ve hayırseverler hep birlikte eğitime destek olmalıyız. Belediye olarak biz bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. 15 Temmuz anısına 15 şehidimizin ismini verdiğimiz 15 farklı okuldaki kütüphanenin açılışını yaptık. Yine geçtiğimiz günlerde protokolünü imzaladığımız Bilim Kurdu projesini hayata geçirdik. Öğrencilerimizin bilimsel düşünmesi, araştırmaya sevk edilmesi ve okumayı sevmesiyle ilgili bir proje. Bu proje için de bu yıl 11 okulumuzu seçtik” diye konuştu.

DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tüm öğrencilerin ve eğitimcilerin muharrem ayını tebrik eden Toru, “Okullarda akademik başarı tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bizi toplum olarak ileriye taşıyacak olan değerler eğitimi, erdemli bir nesil yetiştirme yolunda da ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bizler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Okul İdaremiz ile birlikte pek çok projede sizlerle olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra okulda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Başkan Toru, öğrencilere aşure ikram etti.