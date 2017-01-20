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20 Ocak 2017 Cuma

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Şehit polis Devrilmez için mevlit okutuldu

20 Ocak 2017 Cuma, 19:00

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YOZGAT (AA) – İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez için Sarıkaya’da mevlit okutuldu.

Sarıkaya Kaymakamlığı tarafından Köprücek Mahallesi Camisi’nde okutulan mevlit programında, şehit polis memuru Devrilmez ve tüm şehitler için Kur’an okunup dua edildi.

Cami çıkışında yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi.

Mevlit programına, Kaymakam Yasin Özcan, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Adem Yeleğen, Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Serkan Mercan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beşiktaş'taki terör saldırısı mevlit Sarıkaya Şehit Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez yozgat

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