Şehit polis Eroğlu'nun kardeşi dünya evine girdi

ANKARA (AA) – Diyarbakır-Hani karayolunda teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan Salih Eroğlu’nun kardeşi Samet Eroğlu, hayatını Selin Ertul ile birleştirdi.

Pursaklar ilçesinde yapılan düğüne, Eroğlu’nun yakınları ve davetlilerin yanı sıra Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Avan, düğünde yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Şehit kardeşinin düğünü olması nedeniyle törende aileyi yalnız bırakmadıklarını belirten Avan, “Şu an ülkemizin içerisinde ve dışarında operasyonlara katılan, görevi başındaki askerlerimize, polislerimize ve tüm güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizler şu an burada çok rahat düğün yapıp, evimizde oturup, işimizin başındaysak, bunu Salih Eroğlu gibi şehitlerimize, gazilerimize, askeri ve polislerimize borçluyuz.” diye konuştu.

Şehit polis memuru Eroğlu’nun ailesinin kendi aileleri, kardeşinin kendi kardeşleri olduğunu dile getiren Avan, “Amacımız şehit ailelerimizin yalnız olmadığını hissettirmektir. Bizler bugüne kadar şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve üyelerimizin, mutlu ve kederli günlerinde hep yanlarında olduk. Bundan sonra da gücümüz nispetinde, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeni evlenen çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyoruz.” dedi.

Kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan şehit yakınlarına ve misafirlere teşekkür eden şehit babası Resul Eroğlu da şunları kaydetti:

“Cenabı Allah kimseye evlat acısı vermesin, evlat acısı çok farklı oluyor. En büyük tesellimiz ise bu vatana evladımızı şehit vermemizdir. Evlatsız acı da olsa bir şekilde yaşanıyor ama vatansız asla yaşanmaz. Oğul acısıyla mutlu gün yaşanmıyor ama aynı kaderi paylaşan sizlerin burada olması acılarımızı hafifletiyor. Oğlumun şehit olduğu günden bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan Dernek Başkanı Zeki Avan’a, şehit ailelerine, gazilere ve bütün davetli misafirlere teşekkür ediyorum.”

Yeni evlenen Samet Eroğlu da mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Avan, genç çifte şehitler panosu, Kur’an-ı Kerim meali, küçük altın ve Türk bayrağı hediye etti.