Şehit Polis Fethi Sekin’in ceza makbuzu duygulandırdı

Işık Halkası Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Balıkesir İl Başkanı Kürşat Can Ateş, İzmir’de yediği trafik cezasının Şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından yazıldığını raslantı fark etti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü derslik öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun duruşması için gittiği İzmir’de yediği trafik cezasını sosyal ağ hesabından paylaşan Alev, “Eski evrakları arındırmak için açtığım çekmecemde son anda ayrım ettiğim 2016 yılında plakama yazılı en özel trafik cezam. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Mekanın Cennet olsun şehidim” sözlerini paylaştı.

Yüzlerce kişi göre beğenilen paylaşımdaki yorumlara yanıt veren Ateş, “Duruşmaya yakalamak için cinayet almayı göze alarak park etmiştim, iyi fakat etmişim” dedi.

Taşkın Sarıca