Şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) – Şırnak’ta, 2015 yılında teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Gökhan Ünaldı için memleketi Kırşehir’in Mucur ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Şehidin toprağa verildiği ilçeye bağlı Karakuyu köyündeki Ziyarettepe mevkisinde oluşturulan Şehit Polis Gökhan Ünaldı Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.

Törende konuşan Vali Şentürk, güzel bir bahar gününde şehit polis Ünaldı için fidan diktiklerini belirtti.

Şentük, “Bölgede her taraf yemyeşil ama ağaç yok. Amacımız bu bölgeyi yeniden ağaçlandırmak. Kırşehir’deki ormanlık ağaçları ülke ortalamasının üzerine çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sürekli ağaç diken bir milletiz. Devletimiz de bu konuda önemli destekler vermektedir. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kırşehir için fidan dikiyoruz. Yaşanabilir, savaşsız, havası, toprağı, suyu temiz bir geleceği nesillerimize armağan edeceğiz. Bütün şehitlerimizi ve şehit polis memuru Gökhan Ünaldı’yı rahmetle ve saygıyla anıyoruz.” dedi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca da şehit polis memuru adına oluşturulan hatıra ormanına gelir getirici ağaç türlerinin dikildiğini belirterek, 700 dönümlük araziye yaklaşık 3 bin ceviz ve badem fidanı dikildiğini vurguladı.

Karaca, köylülerin de bu ağaçların meyvelerinden istifade etmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Törene, Mucur Kaymakamı Muhammet Önder, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, şehidin annesi Kiraz, babası Bekir Ünaldı ile vatandaşlar katıldı.