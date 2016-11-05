Şehit Polis İsmail Mavitaşı binler uğurladı

PKK’lı teröristlerce Çevik Zor Şube Müdürlüğü’ne bombalı araçla terör saldırısı yapılmış, 2’si polis 9 birey şehit olmuştu. Patlamada şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş için memleketi Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde merasim düzenlendi. Şehit Mavitaş’ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu namazın kılınacağı Yahyalı Merkez Cami’ne getirildi. Burada tabuta sarılan yakınları şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

“Yavrunu göremeden gittin”

öte taraftan şehidin eşi Gülçiçek Mavitaş’ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken yakınları, “Doğmamış bebeğine bezler aldın. Yavrunu göremeden gittin” diye ağıtlar yaktı. İl Müftüsü Şahin Güven kadar kıldırılan cenaze namazının ardındaki Mavitaş’ın cenazesi Yerköy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan binler, şehidin ardındaki ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ biçiminde sloganlar attı. Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, askeri ve polis erkanı, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.