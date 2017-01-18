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Şehit polis memuru Bilgin, mezarı başında anıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 17:05

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ANKARA (AA) – Şırnak’ın İdil ilçesinde geçen yıl 18 Ocak’ta PKK’lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Mahmut Bilgin için kabri başında Kur’an okundu.

Beypazarı Ülkü Ocaklarınca Mahmut Bilgin’in ölümünün birinci yılı dolayısıyla şehitlikte düzenlenen programa, şehidin babası Yusuf ve annesi Günnür Bilgin ile Kaymakam Kadir Ekinci, MHP ilçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, Ülkü Ocakları ilçe Başkanı Eser Ertuğrul ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an okunan programda Bilgin ve tüm şehitler için dua edildi.

Ertuğrul, burada yaptığı açıklamada, ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini, buna asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

BEYPAZARI Şehit Polis

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