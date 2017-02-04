Şehit polis memuru için mevlit okundu

SİVAS (AA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda şehit düşen Sivaslı Özel Harekat Polisi Osman Yurt için memleketi Sivas’ta mevlit okutuldu.

Şehadetinin birinci yılında Ulu Cami’de düzenlenen mevlite, şehidin babası İsa Yurt, Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, özel harekat polisleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehit Osman Yurt ve diğer şehitler için yapılan duayla sona erdi.