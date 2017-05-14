Şehit polisin adı deniz aracına verildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Müdürlük bünyesinde 1953 yılından beri devir yapan deniz polislerinin 600 personel ve 100’e yakın deniz arabulucu ile hizmet vermekte olduğu belirtilerek, “Deniz polisimiz azımsanmayacak derecede sahip olduğu olanak, kabiliyet, veri ve tecrübesiyle suçların aydınlatılmasında da genel kolluk olarak denizlerimizde etkili rol oynamaktadır. Bu kapsamda deniz polisimize yetki veren mevzuatlar çerçevesinde devlet büyüklerimizin denizden korunması, milli ve uluslararası çapta yürütülen organizasyonlarında deniz yönünden güvenliğin alınması, yasa dışı avcılık, deniz üzerinde sabit ve seyyar faaliyet belirten ağırlama yerlerinin kontrolü, yasa dışı göç ve sualtındaki adli nitelikteki olaylara polis dalgıçlar marifetiyle müdahale ve vatandaşımızın can ve mülk emniyetini deniz yönünden sağlamakla görevlidir” ifadelerine yer verildi.

Son zamanlarda insan kaçakçılığı başta elde etmek üzere suçların engellenmesine yönelik Ege Denizi’nde Ege Deniz polislerince yürütülen görevlerde etkinliğin arttırılması maksadı ile deniz arabulucu filosunun süratli ve kuvvetli bir deniz arabulucu olan Kaan-19 deniz aracı ile güçlendirildiği kaydedildi. 22 metre uzunluğunda, 62 knot (112 km) hızında ve 30 ton ağırlığındaki Kaan-19 deniz aracının Muğla’nın Bodrum ilçesinde konuşlandırılarak, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Özel Harekat Daire Başkalığında şehit düşen 4. Sınıf Güvenlik Müdürü Ufuk Baysan’ın adıyla denizlere açıldığı bildirildi.

Uğur Kan Yüksek