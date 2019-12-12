Şehit polisin adı kitaplıkta yaşatılacak
KONYA (AA) – Bozkır ilçesindeki Soğucak Mustafa Yamaner Ortaokulu'nda Şehit Polis Memuru Erkan Kurşun hatırasına koridor kitaplığı oluşturuldu.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından yürütülen açılışma sonrasında Şehit Polis Erkan Kurşun hatırasına Bozkır ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'ndeki Soğucak Mustafa Yamaner Ortaokulu’na öğrencilerin her zaman kitaplara ulaşabilir olması ve şehidin hatırasının yaşatılması adına koridor kitaplığı yapıldı.
Şehidin kızı Alanur Kurşun’un’da öğrencisi olduğu Meram Anadolu Lisesi’nin 700 adet kitap bağışı gerçekleştirdiği programda kurulan kütüphanenin açılış programı İlçe Kaymakamın konuşması, öğrencilerin şiir dinletisi ve konuşmaları ile tamamlandı.
Soğucak Mustafa Yamaner Ortaokulu'nda şehit polis Erkan Kurşun adına yaptırılan kütüphane açılışı etkinliğine, Bozkır İlçe Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç, Bozkır Garnizon Komutanı Teğmen Batuhan Duran, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, şehidin eşi Suna Cihan Kurşun ile kızı Alanur Kurşun katıldı.
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Şehit polisin adı kitaplıkta yaşatılacak
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