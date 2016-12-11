Şehit polisin babası: Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz

İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Soner İdil’in şehadet haberi, Van’daki ailesine sabahleyin saatlerinde ulaştırıldı. Bekar olan ve 3 ay önce göreve başlayan şehit polis memuru Soner İdil’in baba evine bayraklar asılırken, taziyeler ise Tuşba ilçesine alt Abdurrahman Gazi Mahallesi Kırkaltıevler semtinde kabul edilmeye başlandı. Acı haberi duyan İdil’in yakınları taziye evine gelirken, baba Mikdat İdil ise ayakta durmakta zorluk çekti.

Taziyeleri kabul eden baba Mikdat İdil, saat 21.00’den sonradan oğluna ulaşamadığını belirterek, “Vatan sağ olsun, dostlar sağ olsun. Aslanlarımızı vatan için yetiştiriyoruz. Vatan için gitti. Mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun. Bütün ölenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vatanımız onlara emanettir, biz de vatan için varız ve vatan için gideceğiz. En son dün öğle saatlerinde telefon ile görüştüm. Dün öğle telefon açtım, ‘Baba maça gideceğiz, elbiselerimi giyiyorum, seni sonradan arayacağım’ dedi. Daha Sonra aradı, konuştuk ve saat 21.00’den sonradan kendisine ulaşamadım” dedi.