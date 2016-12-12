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Şehit polisler memleketleri Konyada

İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı hamle sonrası şehit olan polis memuru Emre Horoz ve Metin Düzgün’ün cenazesi Konya’ya getirildi.İstanbul’daki bombalı terör saldırılarında şehit olan polis memuru Metin Akıcı ve Emre Horoz’un cenazesi memleketleri Konya’ya getirildi.

12 Aralık 2016 Pazartesi, 18:10
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İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı hamle sonrası şehit olan polis memuru Emre Horoz ve Metin Düzgün’ün cenazesi Konya’ya getirildi.
İstanbul’daki bombalı terör saldırılarında şehit olan polis memuru Metin Akıcı ve Emre Horoz’un cenazesi memleketleri Konya’ya getirildi. İstanbul’dan cenaze araçlarıyla yola meydana çıkan şehit Metin Sürükleyici ve Emre Horoz’un cenazesi Konya girişinde karşılandı. Karşılanan konvoya çok sayıda polis ekibi ve yurttaş katıldı. Şehit Emre Horoz’un cenazesi polis eskortu eşliğinde Konya’nın Seydişehir ilçesine dürüst yola çıktı. Öteki şehit Metin Düzgün’ün cenazesi ise Beyhekim Hastanesi morguna koyulmak üzere hastaneye getirildi. Morg girişine getirilen cenaze aracının başında şehit polis için dua edildi. Duanın ardından Emre Horoz’un naaşı morga kaldırıldı.

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