Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı yaza hazır

Selçuklu’da 122 bin 500 metrekare alanı ile Konya’nın en büyük parklarından olan ve geçtiğimiz aylarda ismi Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı olarak değiştirilen şehir parkı yaza hazırlanıyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar ayının gelmesiyle birlikte parka peyzaj çalışmaları zarfında mevsime özel çiçek dikimi yaparak 3 bin metrekare şev bölgesinde kadife, vapur dumanı ve mine çeşitlerinde edinmek üzere takriben 3 nesil ve 7 renkte 93 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Çiçeklerin kısa sürede büyümesi ile park Kelebekler Vadisi Parkından sonradan yaklaşık olarak ikinci bir çiçek bahçesine dönüşecek. Eğimli alanlardan oluşan alanları ve kayaların gece görüntüsünün ayrı bir güzellik kattığı parkta Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürekli sürdürüyor.

Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkı’nın yaz aylarında şehrin stresli ortamından yürüyüp gitmek isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği şehir parklarından biri olduğunu açıklayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ekiplerimiz yoğun bir tempo ile parkın daha estetik ve hoş görünüme kavuşması için çalışıyor. Park içine dikimi gerçekleştirilen 93 bin adet mevsimlik çiçek ile daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Havaların ısınması ve Ramazan ayı ile birlikte özellikle akşam ve hafta sonralarında yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşanacağı Şehit Savcı Hakan Kılıç Kanyon Parkımız nezih ortamı, sunduğu görsel şölen ile hemşehrilerimize konut sahipliği yapacak” dedi.