Şehit silah arkadaşlarını mezarı başında andılar

KONYA (AA) – Şırnak’ta, 23 yıl önce teröristlerin havanlı saldırısında şehit düşen Jandarma Onbaşı Seyit Ali Gür’ü, silah arkadaşları Ilgın ilçesindeki mezarında ziyaret etti.

Silopi ilçesi Siyahkaya Karakolu’nda görev yapan Jandarma Onbaşı Gür, 1994’te bölücü terör örgütü mensuplarının havan saldırısında, şehit oldu.

Aradan geçen 23 yıla rağmen Gür’ü unutmayan silah arkadaşları, şehidin mezarının bulunduğu Konya’nın Ilgın ilçesi Yukarı Çiğil Mahallesi’nde buluştu.

Şehidin mezarını ziyaret eden arkadaşları dua okudu. Tekbirler ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla şehidin babası Ahmet Gür’e de ziyarette bulunan topluluk, babanın Gür’ün elini öptü ve künyelerini okuyarak kendilerini tanıttı.

Grup adına açıklama yapan Murat Şen, şehit silah arkadaşlarını unutmadıklarını söyledi. Siyahkaya Karakolu’nda görev yapmanın ayrıcalık olduğunu aktaran Şen, “Silah arkadaşlarıma beni kırmayarak buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Benim de bir ailem yok. Ben yetimhanede büyüdüm. Siyahkaya Karakolu’nda görev yapan silah arkadaşlarım bana bir aile oldu. Artık burada da benim bir ailem var. Bu organizasyonumuz her yıl büyüyerek devam edecek inşallah.” ifadelerini kullandı.

Şehidin silah arkadaşlarından Ahmet Uçan da teröristlerin karakola saldırdığı günü anlattı.

Saldırıda silah arkadaşını şehit verdiklerini anımsatan Uçan, “O gün akşamüzeri havan tacizi başladı. Havan tacizinde havanın mevziye isabet etmesi sonucu iki silah arkadaşımızı kaybettik. Orada bir aileydik. Birbirimizin her şeyiydik. Çok kötü bir gündü. Allah’ım bir daha o günleri yaşatmasın.” dedi.

Şehidin babası Ahmet Gür de oğlunun silah arkadaşlarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda şehit Gür için mevlid-i şerif okutuldu.