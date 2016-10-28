Şehit uzman çavuş için Mevlit okutuldu

SİVAS (AA) – Sivas’ta Van’ın Gürpınar İlçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil için mevlit okutuldu.

Van’ın Gürpınar İlçesinde 6 Ekim günü PKK’lı teröristler tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil için mevlit okutuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Ulu Camiinde düzenlenen mevlit programına Sivas Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, şehidin babası Aydın Zileligil, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.