Şehit uzman çavuş, mezarı başında anıldı

KIRŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin, Kaman ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Tatık köyü mezarlığındaki törene katılan Kırıkkale’de yaşayan ailesi, yakınları, Kırıkkale Şehit Yakınları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, şehit için Kur’an-ı Kerim ve dua okudu.

Köy muhtarı Tuncay Kılıç, mezarlıkta yaptığı açıklamada, şehidin acısının hala taze olduğunu belirterek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Uğur Şahin’in 16 yıllık uzman çavuş olarak görev yaparken şehit olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

“2016 yılı Türk milleti için terörün başa bela olduğu, yüzlerce vatan evladının hayatını kaybettiği kötü bir yıl oldu. Şehidimiz köyümüzde doğup büyüyen herkes tarafından sevilen bir evladımızdı. Görev yeri olan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışma sonucu hayatını kaybetmiştir. Bizler şehidimizin adını her zaman yaşatmak için çalışmalar yapacağız.” dedi.

Şehidin hayatında 16 rakamının sıkça yer aldığını dile getiren Kılıç, “Gönüllü olarak Ankara’dan Diyarbakır’a gitmişti. Uğur Şahin’in hayatında 16 rakamı ilginç bir yer ediniyor. 16 Şubat 1979 tarihinde doğan şehidimiz 16 Ocak 2016 tarihinde yaşamını yitirdi. Ayrıca şehidimiz 16 yıllık uzman çavuş idi.” dedi.