Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 10 Şubat’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Çelik’in naaşı askeri uçakla Ankara’dan Sivas’a getirildi. Şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda annesi Arife, babası Murat Çelik, kardeşleri Muhammet Çelik, Özlem Tekin, yakınları ile Vali Davut Gül, Belediye Başkan Vekilli Erdal Karaca ve diğer ilgililer karşıladı.

Şehidin kız kardeşi cenazenin uçaktan indirilişi sırasında, “Adem, Muhammed’i niye yalnız bıraktın” diyerek ağladı.

Şehidin naaşı, daha sonra karayoluyla Hafik ilçesine götürüldü. Yenimahalle’deki baba evinde helallik alınmasının ardından kent merkezinde tören düzenlendi.

Törende, şehidin annesi “Ben nasıl dayanacağım?” diyerek gözyaşı döktü. Bazı yakınları da şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Çelik’in cenazesi, cenaze namazın ardından bir süre top arabasında taşındı daha sonra da tekbirler eşliğinde omuzlarda ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habip Soluk, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca ve diğer ilgililer katıldı.