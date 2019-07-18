Şehit ve gazi çocukları JAKEM'de
NEVŞEHİR (AA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca düzenlenen kültür gezisi kapsamında Nevşehir'e gelen şehit ve gazi çocukları, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezini (JAKEM) ziyaret etti.
"Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri" kapsamında, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek için 81 ilden gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, burada JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın tarafından karşılandı.
Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli albay Nuri Özpehlivan nezaretinde merkezle ilgili çeşitli materyallerin bulunduğu müzeyi gezen çocuklar, daha sonra eğitim parkuruna geçerek, burada eğitilen köpeklerin gösterisini izledi.
Program, hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.
Geleneksel hale gelen gezi etkinliği kapsamında gençler; Ankara, Polatlı, Afyonkarahisar, Denizli, Fethiye, Antalya, Konya ve Nevşehir'deki çeşitli alanları ziyaret etti.
Etkinliğe katılanlar, bugün Derinkuyu yer altı şehrini gezdikten sonra kentten ayrılacak.
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Şehit ve gazi çocukları JAKEM'de
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