Şehit yakınları basın mensuplarıyla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rifat Öcal ile şehit yakınları ve gaziler, yerel ve ulusal medya çalışanlarıyla bir araya geldi.

Atatürk Parkı’nda bulunan şube başkanlığında gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Öcal, basın mensuplarına kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kırıkkale halkının manevi değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Öcal, “Bu ülke bu zor dönemi Allah’ın izniyle atlatacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu terör örgütleri en kısa zamanda ülkemizi terk edecek ve inşallah güzel günler gelecek. Bizler yavrularımızı bu vatana kurban eyledik. Kırıkkale’miz manevi değerlerine sahip çıkan kentlerimizden. Sizler de her zaman bizlerin yanında oldunuz. Her şey için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Programda, basın mensuplarına şehit anneleri tarafından yapılan gözlemeler ikram edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.