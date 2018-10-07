Şehit yakınları Niğde'de
NİĞDE (AA) – Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kırşehirli şehit ailelerini Niğdeli şehit aileleriyle buluşturdu.
Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'den kente gelen 45 kişilik şehit ailesi, Niğde Şehitliğini ve 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti ve ailesiyle görüştü.
Daha sonra şehrin tarihi ve turistik yerlerinden Niğde Kalesi, tarihi bedesten, Cullaz Sokak, Niğde Müzesi, Millet Kıraathanesi, Kemerhisar Su Kemerleri ve Gümüşler Manastırı gezdi.
Derneğin Başkanı Ömer Demir, şehit ailelerini Niğde'de misafir ettiklerini belirtti.
Yaşanılan her günde şehitlerin emeği olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Bu cennet vatanımıza evlatlarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini şehit veren değerli ailelerimizin birlik ve beraberlik ve kaynaşmaları için bu gibi faaliyetlerimizi devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Vatanına sahip çıkarsan huzur içerisinde yaşarsın. Bizler huzurlu ve gururluyuz. Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 80 ilimizin şehit ailelerini ilimizde misafir etmekten ağırlamaktan onur duyarız. Bu güzel etkinliğimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen, Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek'e, Belediye Başkanımız Rıfat Özkan'a, İl Emniyet Müdürümüz Salim Cebeloğlu'na ve değerli personeline, İl Kültür Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyoruz."
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