Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama
ANKARA (AA) – Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayarak, birlik mesajı verdi.
Avan, dernek binasında yaptığı basın açıklamasında, şehit yakınları olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.
Mehmetçiğe karşı mübarek gecede gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını dile getiren Avan, şunları kaydetti:
"Hem Allah hem de Türk Milleti bu yapılanların hesabını elbette bir gün soracaktır. Maalesef genç yaşta evlatlarımız aynı bizim evlatlarımız gibi şehit olmuştur. Allah annelerine ve babalarına ecir sabır versin. Yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Rusya’nın dostluğuna güvenilmeyeceğini her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde arkamızdan vurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız ve olmayada devam edeceğiz."
-
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
-
Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama
-
Konya'da iş merkezi yangını
-
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı Kayseri'ye getirildi
-
14. Ankara Kitap Fuarı açıldı
-
TGF Genel Sekreteri Ekici: “Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.