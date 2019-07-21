Şehit Yasin Baran'ın ailesine şehadet belgesi verildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine şehadet belgesini takdim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakent ilçesine bağlı Polatlı köyünde yaşayan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesini ziyaret eden Vali Akın, aileye şehidin şehadet belgesini verdi.

Akçakent ilçe merkezine geçen Akın, Kaymakam Murat Karaloğlu ve mahalli idareler seçimlerinin ardından yeniden seçilen Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ile görüştü.

Kırşehir'deki son şehit Baran'ın ailesine şükranlarını ileterek, tekrar başsağlığı dilediklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesini ziyaret ederek anne, babası ve kardeşlerine şehadet belgesini verdik. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan kılınan bu topraklarda özgürce yaşamamızı şehitlerimize borçluyuz, onlara her zaman şükran duyuyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Belediye Başkanlığı ile Akçakent Hükümet Konağında kaymakamlığı da ziyaret ettik. İlçede yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Kısa sürede giderilmesi gereken sorunları da yerinde dinledik. İlçelerde devam eden yatırımların zamanında tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız ilçelerimizi daha yaşanabilir ve modern hale getirmek."

Akın'a ziyaretlerinde ilçedeki daire amirleri eşlik etti.