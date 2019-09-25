Şehitler abidesini 11 yılda 5,5 milyon kişi gezdi
KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Vatanı için hayatını feda eden ecdadın hatırasını yaşatmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Müzesi yakınında 2008 yılında açılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Müzesini bugüne kadar yaklaşık 5,5 milyon kişi ziyaret etti.
Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi ve o dönemde Anadolu'daki yaşamın minyatür maket ve figürlerle anlatıldığı İstiklal Harbi Şehitliği Abidesi Müzesi, Hazreti Mevlana'yı ziyarete gelenlerin öncelikli uğrak yeri oluyor.
Müzede, İstiklal Harbi başta olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimleri yer alıyor.
Şehitler Abidesi'nde ayrıca tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Ofisi bulunuyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanı için canını veren binlerce şehidin tanınıp bilinmesi açısından abideye önem verdiklerini söyledi.
– "Müzeyi, bu yılın 8 ayında 510 bin kişi ziyaret etti"
Konya'nın, Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:
"Üzerinde bulunduğumuz, hüznümüzü de sevincimizi de birlikte yaşadığımız bu topraklar bizlere şehitlerimizin emanetidir. Şehitlik unvanı, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şeref kaynağıdır. Şehitlerimizin yarısına yakını Konya Askerlik Şubesi'ne kayıtlıdır. Biz de inşallah şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere onların kahramanlık destanını anlatmak için İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni inşa ettik."
Altay, "Burası hem manevi iklimi hem de mimarisiyle Konya'dan ve Konya dışından her yıl yüz binlerce misafiri ağırlıyor. Bu yılın 8 ayında 510 bin misafirin ziyaret ettiği abideyi, açıldığı 2008 yılından bu yana ziyaret edenlerin sayısı 5,5 milyona ulaştı." bilgisini verdi.
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Şehitler abidesini 11 yılda 5,5 milyon kişi gezdi
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