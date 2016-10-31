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Şehitler için ağaç diktiler

31 Ekim 2016 Pazartesi, 18:10
Şehitler için ağaç diktiler

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ANKARA (AA) – Kızılcahamam ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için ağaç dikildi.

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanı Tahir Kütükçüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Yeşil Park’a Kızılcahamamlı 4 şehit için çınar ağacı dikildi.

Kütükçüoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kızılcahamam şehitlerinin çınar ağaçlarında hayat bulacağını söyledi.

AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Dora Kübra Yıldız da böylesi manevi projede yer aldıkları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, 15 Temmuz’da yaşatılan acıları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Ağaç dikimine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, belediye meclisi üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız da katıldı.

ağac Kızılcahamam şehit

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