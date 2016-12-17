Şehitler için gıyabi cenaze namazı

AKSARAY (AA) – Kayseri ve İstanbul’daki terör saldırılarında şehit olanlar için Aksaray’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yatsı namazı sonrasında Aksaray Ulu Cami önünde toplanan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Aksaray Şubesi üyeleri ve vatandaşlar, İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

AGD Aksaray Üniversite Komisyon Başkanı Vahit Arık, yaptığı açıklamada, terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

Terör saldırılarının hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Arık, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz hafta İstanbul’da güvenlik güçlerine ve sivillere kast eden bombalı saldırının yaraları sarılmadan bugün de Kayseri’den acı haber geldi. Olup biten bir taraftan canımızı yakıyor, acıtıyor bir taraftan da düşmanın ne kadar ahlaksız ve ne kadar insanlıktan uzak olduğunu anlamamızı sağlıyor. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah milletimize sabır versin. Her nereye sürüklenmek istiyorsak o oyunu görüp, o tuzağa düşmemeyi nasip etsin. Bu saldırıların gayesi, ülkemizde kaos oluşturmaktır. Bu nedenle bu oyuna hiçbir zaman gelmeyerek birbirimizi daha çok seveceğiz ve asla düşmana fırsat vermeyeceğiz.”

Şehitler için dualar okunmasının ardından vatandaşlar alandan dağıldı.