Şehitler için saygı konvoyu
ANKARA (AA) – Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan 33 asker için Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden organize olan ve yaklaşık 300 aracın katıldığı konvoy, ilçenin ana caddelerini takip ederek, Milli Egemenlik Meydanı'na ulaştı.
Mehmetçiğe destek sloganları atan gruptakilere, vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden bayrak sallayarak destek verdi.
Daha sonra Milli Egemenlik Parkı'nda şehitler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.
BENZER HABERLER
-
Şehitler için saygı konvoyu
-
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
-
Şehit yakınlarından hain saldırıya kınama
-
Konya'da iş merkezi yangını
-
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Taşöz'ün naaşı Kayseri'ye getirildi
-
14. Ankara Kitap Fuarı açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.