Şehitler Kupası Minikler Okçuluk Turnuvası

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı Şehitler Kupası Minikler Okçuluk Yarışması’nda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübünce Yenimahalle ilçesinde düzenlenen turnuvada, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı antrenörü Murat Arıöz, katıldıkları üçüncü turnuvadan da başarı elde etmenin sevindirici olduğunu belirterek, hedefledikleri Türkiye şampiyonasına adım adım ilerlediklerini söyledi.

Turnuvaya küçükler ve gençlerde 25 öğrenciyle katıldıklarını kaydeden Arıöz, “Ankara’daki köklü kulüplerin arasında madalya kazanmanın kıvancını yaşıyoruz. Çubuk’ta okçuluk sporunun altyapısını oluşturduk. Sırada ağustos ayında federasyonunun faaliyet programındaki Minikler Türkiye Şampiyonası var. Bunun için İstanbul’a gideceğiz inşallah. Amacımız ilçemizden milli takıma sporcu göndermek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca bu yarışmada ilçemizde okçuluğun altın çocuğu olarak tabir ettiğimiz İbrahim Yıldız, kendisini bir kez daha ispatlamış oldu. Başta sporcularımıza ve onlara her daim destek olan ailelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.