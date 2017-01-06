KIRIKKALE (AA) – Karakeçili İmam Hatip Lisesi öğrencileri şehitleri anma programı düzenledi.

Karakeçili İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen programda, şehitler için mevlit, Kur’an-ı Kerim, ilahiler okundu, dualar edildi.

Karakeçili Kaymakamı Emrah Uzun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dış güçlerin teröristlere verdiği destekten dolayı zor günlerden geçtiğini söyledi.

Terör saldırılarının amacının birlik ve bütünlüğü ortadan kaldırmak ve huzuru bozmak olduğunu vurgulayan Uzun, “Önemli olan bir ve beraber olmamız. Yok oluş içerisine girmiş teröristler amaçlarına ulaşamayacaklar. Allah yapmış olduğumuz dualarımız kabul etsin. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehit olan bütün güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun.” diye konuştu.