Şehitlerimizi uğurluyoruz

– İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polis memurları Börklüoğlu ve İke için Kayseri Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

KAYSERİ (AA) – İstanbul’daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke için Kayseri Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı.

Beşiktaş Vodafone Arena önündeki hain terör saldırısında şehit düşen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki polis memuru İke ile 25 yaşındaki polis memuru Börklüoğlu’nun Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Bazı şehit yakınları, cenazelerin getirilişi sırasında fenalık geçirdi.

Şehit Osman Börklüoğlu’nun 2,5 ay önce evlendiği eşi Özge Börklüoğlu gözyaşları içerisinde tabuta sarılarak, “Osman, ne olursun kalk, senin yerine ben yatayım. Ben sensizliğe nasıl dayanacağım.” diye ağıt yaktı.

Tören sırasında bir şehit yakını da tabutun başında beklerken ağlayan polis memurunun gözyaşlarını sildi.

Tören, şehitler için toplu dua edilmesiyle sona erdi.

Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından helallik alınmak üzere babaevlerine götürüldü.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

Şehit İke ve Börklüoğlu’nun naaşları, öğle vakti Hunat Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği’nde toprağa verilecek.