Şehitlerimizi uğurluyoruz

– İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Alan, Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT (AA) – İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Ahmet Alan’ın (24) cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Alan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için Yenidoğan Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehidin babası Polat ve annesi Zehra Alan ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Daha sonra şehit polis için belediye meydanında cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Alan’ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı Nevzat Şengök, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, emniyet görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Bekar ve ailenin tek çocuğu olan Alan’ın, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi.