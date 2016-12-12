Şehitlerimizi uğurluyoruz

KONYA (AA) – İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan 29 yaşındaki polis memuru Metin Düzgün, memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Bosna Hersek Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

Burada şehidin babası Harun, annesi Hatice ve kardeşi Çetin Düzgün tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha sonra şehidin naaşı Musalla Mezarlığı’ndaki namazgaha getirildi. Şehit Düzgün’ün naaşı, binlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazın ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk görev yeri olan İstanbul’da 1,5 yıldır görev yaptığı belirtilen Düzgün’ün yaklaşık 2 hafta önce sözlendiği ve nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.