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12 Aralık 2016 Pazartesi

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Şehitlerimizi uğurluyoruz

12 Aralık 2016 Pazartesi, 15:50
Şehitlerimizi uğurluyoruz

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KONYA (AA) – İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Horoz’un naaşı, yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Stat Mahallesi’nde oturan dedesinin evine getirildi.

Şehidin yakınları, burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Horoz’un naaşı, Hükümet Konağı önündeki Muallimhane Camisi’ne getirildi.

– “Şerefsizleri güldürmeyin”

Şehidin babası Mustafa Horoz, burada tabuta sarılıp ağlayanlara, “Dik durun ağlamayın, şerefsizleri güldürmeyin. Oğlumu ekibine bıraktığımda hem kendi hem de arkadaşları gülüyordu. Ağlamayın. O da ağlamanızı istemez. Onu da ağlatmayın.” diyerek uyarıda bulundu.

Şehidin eşi, Nazife ile annesi Emine Horoz ise şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Akyol Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, AK Parti Konya milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Horoz’un 3 yıllık polis memuru olduğu ve 7 ay önce ikiz bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.

Emre horoz İstanbul'daki terör saldırısı

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