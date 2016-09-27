Şehitlerimizi uğurluyoruz

KAYSERİ (AA) – Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda’nın (23) cenazesi, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Şehit Alda’nın naaşı, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından havayolu ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirildi.

Konvoy eşliğinde alınan şehidin cenazesi, Osmanlı Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Helallik alınması sırasında şehidin yakınları ile üniformasını giyen nişanlısı Aslı Alda, gözyaşı döktü ve fotoğrafını öptü.

Şehidin naaşı daha sonra Kalem Kırdı Camisi’ne getirildi. Burada nişanlısının tabutuna sarılan Aslı Alda, “Sana geldim. Başını hiçbir zaman eğmeyeceğim. Hiç kimseye fırsat vermeyeceğim, söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Kalabalığı çok seviyorsun diye bak hep beraber geldik. Kalk ne olur, hepimiz buradayız.” diyerek gözyaşı döktü.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgenaral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı bir süre taşındı. Buradan cenaze aracına nakledilen şehit Alda’nın cenazesi, Talas ilçesinin Örencik Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Saygı atışının ardından şehidin tabutunun üzerine örtülen Türk Bayrağı ile fotoğrafı, Vali Süleyman Kamçı tarafından baba Ömer Alda’ya teslim edildi.

Kurban Bayramı’nda akrabası da olan Aslı Alda ile nişanlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda’nın, 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şırnak-Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.